Американская звезда объявила о планах участвовать в президентских выборах-2020

Тейлор Свифт, удостоенная премии «Грэмми», вновь рассказала о своей позиции в политике.

В преддверии промежуточных президентских выборов в США в 2018 году Тейлор Свифт сделала нехарактерное для нее заявление - заговорила о своих политических убеждениях.

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Считается, что один ее призыв в инстаграме голосовать, сильно подстегнул регистрацию избирателей в штате Теннесси. В новом интервью ELLE певица, удостоенная премии «Грэмми», вновь рассказала о своей позиции в политике и объяснила, почему чувствует необходимость поделиться своими взглядами. В списке 30 вещей и уроков, которые она узнала до 30 лет, была «важность говорить о своих политических убеждениях».

«Я потратила много времени, чтобы разобраться в политической системе и ветвях власти, которые подписывают законопроекты, влияющие на нашу повседневную жизнь, - отметила она в интервью. - И решила, что должна помочь изменить ситуацию. Я чувствовала себя достаточно информированной, чтобы рассказать об этом своим 114 миллионам подписчикам».

Тейлор пообещала, что она будет участвовать в предстоящих выборах 2020. «Призывы к расизму и провоцирование страха посредством тонко завуалированных сообщений — это не то, чего я хочу от наших лидеров. Я поняла, что на самом деле моя ответственность - использовать свое влияние против этой отвратительной риторики. Я собираюсь сделать гораздо больше, чтобы помочь стране. В следующем году нас ждет большая гонка».

После этого выпада в СМИ появились смелые предположения, что амбициозная Тейлор намерена стать первой женщиной-президентом. Но не торопитесь с выводами, по крайней мере это произойдет не сейчас - а пока она лишь хочет поддерживать конкретного кандидата. Но, кто знает, если в недалеком будущем президента будут выбирать по средствам голосования в инстаграме - у нее есть все шансы на безоговорочную победу.

Как сообщал УНИАН, ранее Хилари Клинтон заявила, что не будет учавствовать в президентских выборах в 2020 году.