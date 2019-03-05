Клинтон отказалась от участия в выборах-2020

В январе конкурентка Трампа на выборах 2016 года не исключала возможности участия в еще одних выборах.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявил, что не будет баллотировать в президенты страны на выборах в 2020 году.

Об этом сообщает CNN. По ее словам, она не собирается участвовать в президентской гонке 2020 года.

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Она также добавила, что планирует продолжить работать и отстаивать свои убеждения. Клинтон подчеркнула, что наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки.

CNN со ссылкой на источники пишет, что в январе конкурентка Трампа на выборах 2016 года не исключала возможности участия в еще одних выборах. В то же время экс-глава предвыборной кампании Клинтон Джон Подеста заявлял, что это маловероятно.

Как сообщал УНИАН, во время выборов президента США 2016 года Хиллари Клинтон получила большинство голосов избирателей (на более чем 2 млн голосов), однако проиграла, потому что уступила Дональду Трампу в нескольких ключевых штатах, и двухуровневая система выборов в США не позволила ей набрать достаточное количество голосов.