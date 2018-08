"Променял старую Степаненко на молодую": стало известно о любовнице 72-летнего юмориста Петросяна (фото, видео)

Петросян нашел новую Степаненко Новость о разводе самой крепкой пары отечественного юмора повергла в шок поклонников "Смехопанорамы". Однако у самого Евгения Вагановича @petrosyanevgeny вряд ли есть повод грустить. Судя по нашей очередной папарацционке, над шутками Петросяна уже довольно давно есть кому смеяться: на кадрах он проводит время вместе с 29-летней Татьяной Брухуновой, его личной ассистенткой. SUPER не раз становился свидетелями их совместного времяпрепровождения, будь то уединенные ужины в модном ресторане на Белорусской, или совместные прогулки на территории одного из подмосковных пансионатов. #петросян #смехопанорама Как вам выбор Евгения Вагановича?

A post shared by SUPER (@super.ru) on Aug 3, 2018 at 5:14am PDT