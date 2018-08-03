"Променял старую Степаненко на молодую": стало известно о любовнице 72-летнего юмориста Петросяна (фото, видео)

Папарацци не раз становились свидетелями совместного времяпрепровождения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой:

В Сети появилась информация о том, что российские юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко решили развестись – к такому выводу пришли ряд российских СМИ из-за иска Степаненко в суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества.

Как компетентно передает Super, папарацци не раз становились свидетелями совместного времяпрепровождения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой: будь то уединенные ужины в модном ресторане на Белорусской или совместные прогулки на территории одного из подмосковных пансионатов.

Читайте такжеЕвгений Петросян и Елена Степаненко разводятся

Журналисты выяснили биографию Татьяны. Десять лет назад она приехала из Тулы покорять Москву. Брухунова училась на факультете менеджмента, а потом пришла в театр Петросяна, где несколько лет практиковалась в искусстве управления у директора артиста. Два года назад того не стало, и его место заняла Татьяна.

С тех пор Брухунова везде сопровождает Петросяна. Говорят, общество Татьяны буквально преобразило юмориста. Он будто бы пристрастился к гламурной жизни и даже завел собственную страничку в Instagram, где публикует фотографии, на которых запечатлен не только во время работы, но и отдыха. Причем репортеры озадачились вопросом: кто же снимал Петросяна? Ведь в это время его жена Елена Степаненко, судя по ее гастрольному графику, была совершенно в другом месте.

Разумеется, Брухунова прекрасно осведомлена о пристрастиях своего именитого работодателя. Так, издание привело такие ее слова: "Мой босс – библиофил", "Евгений Ваганович старается посещать тренажерный зал", "Шеф предпочитает отдых на СПА-курортах", "Ему близка итальянская и французская кухня".