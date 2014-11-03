Европарламент осудил попытки Москвы узаконить псевдовыборы в «ДНР» и «ЛНР»

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал глава комитета ЕП по связям с Украиной, который также возглавлял делегацию наблюдателей на выборах 26 октября, Андрей Пленкович.

"Незаконные и нелегитимные выборы, проведенные в частях Донецкой и Луганской областей в воскресенье 2 ноября, были организованы вопреки украинскому законодательству. Они не могут быть основой для свободного волеизъявления украинских граждан и, соответственно, не будут признаны ни Европейским парламентом, ни международным сообществом. Попытки Москвы узаконить эти незаконно организованные выборы противоречат минскому соглашению и могут подорвать усилия, направленные на поиск мирного решения конфликта и реинтеграцию этих регионов в правовое и конституционное пространство Украины", - подчеркнул Пленкович.

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В этой связи он отметил, что только те выборы являются действительными, которые осуществляются в соответствии с Конституцией и избирательным законом.

Пленкович подчеркнул, что Европейский парламент "решительный в своей поддержке Украины в проведении реформ, ориентированных на ЕС".