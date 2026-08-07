Украинцы высказали мнение, когда закончится война, - результаты опроса

Растет число украинцев, готовых и впредь терпеть войны.

Менее четверти граждан Украины считают, что российская война может закончиться в этом году. Более половины ожидают окончания войны в 2027 году и даже позже. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 20 июля по 3 августа 2026 года.

Мнение украинцев о сроках окончания войны

В частности, граждан спросили, когда может закончиться война.

Исследование показывает, что лишь 21% украинцев ожидают, что война завершится хотя бы до конца этого года: 16% считают, что это произойдет осенью-зимой этого года, а 5% – в ближайшие несколько недель, до конца лета 2026 года.

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В то же время подавляющее большинство разделяет мнение, что это может произойти в следующем, 2027-м году. Так, 45% ожидают завершения войны либо во второй половине 2027 года, либо позже. Еще 15% ожидают этого в первой половине 2027 года. 19% не смогли ответить.

Сколько украинцев готовы терпеть войну

По данным социологов, с начала 2026 года наблюдалось снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо – с 65% в январе до 48% в апреле. В то же время в период с апреля по июль-август этот показатель вернулся почти к прежнему уровню. Так, сейчас 61% ответили, что готовы терпеть столько, сколько потребуется.

При этом сейчас 20% респондентов готовы терпеть в течение более короткого периода – нескольких месяцев-полугода (в апреле таких было 29%).

При этом по сравнению с апрелем во всех регионах наблюдается тенденция к росту доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется. В частности, в Киеве этот показатель вырос с 61% в апреле до 69% сейчас (и это на фоне интенсивной кампании ударов по столице).

Как украинцы оценивают ситуацию на фронте

Кроме того, оценивая ситуацию на фронте, 77% опрошенных граждан считают, что Россия хоть и продвигается, но медленно и с большими потерями, а Украина способна продолжать эффективное сопротивление. Лишь 12% считают, что сопротивление Украины скорее безнадежно и обречено. Еще 11% не смогли дать ответ.

Есть ли поддержка у сценария вывода войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности

социологи поинтересовались мнением украинцев по поводу сценария, при котором Украина выводит войска из подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности со стороны США и Европы.

Как показывают результаты опроса, 60% украинцев считают такое условие передачи остальной части Донбасса России абсолютно неприемлемым. Однако 27% считают, что это будет сложное условие, но вполне приемлемое, и лишь 5% легко соглашаются с этим условием.

Как отмечают социологи, во всех регионах Украины большинство отвергает предложение о выводе украинских войск в обмен на гарантии безопасности. Вместе с тем, по сравнению с апрелем несколько возросло неприятие такого предложения в Киеве, в Центре, на Севере и на Востоке страны.

Отдельно обращается внимание на мнение жителей столицы. Несмотря на беспощадную кампанию бомбардировок Киева баллистическими ракетами и другими средствами, готовность жителей города одобрить предложение даже снизилась – с 34% до 26%. Зато доля тех, кто категорически против, выросла с 62% до 69%.

Отношение к завершению войны на нынешней линии фронта

Также социологи поинтересовались мнением граждан относительно "замораживания" войны на нынешней линии фронта, без международного признания оккупированных территорий частью России и с поддержкой Украины в виде денег и оружия.

47% опрошенных называют такое условие сложным, но в целом приемлемым, а 31% считают это условие абсолютно неприемлемым. Лишь 12% легко соглашаются с этим условием.

Методология опроса

Опрос проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (территория, подконтрольная правительству Украины).

Было опрошено 974 гражданина в возрасте 18 лет и старше, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины.

Война в Украине – прогнозы и заявления

Как сообщал УНИАН, недавно Юрий Федоренко, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", высказал мнение, что Украине предстоит пережить очень сложную зиму, которая будет гораздо сложнее, чем в прошлом году.

В июне командующий Десантно-штурмовыми войсками, Герой Украины Олег Апостол отметил, что военные и все мирное население Украины должны окончательно избавиться от любых иллюзий относительно скорого завершения войны.

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