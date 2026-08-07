Не Galaxy и не Pixel: эксперты назвали самый надежный смартфон 2026 года

Первые 13 мест рейтинга надежности Consumer Report заняли модели iPhone во главе с iPhone 16 Pro Max,

Корпорация Apple стала лидером нового рейтинга надежности смартфонов от Consumer Reports. Несмотря на то, что большинство покупателей выбирают между iPhone и Samsung Galaxy, именно устройства Apple получили самые высокие оценки за стабильность работы и долговечность, пишет BGR.

Самым надежным смартфоном эксперты назвали iPhone 16 Pro Max. Второе и третье места получили iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 Pro. В целом, первые 13 мест рейтинга надежности Consumer Reports заняли именно модели iPhone.

Samsung Galaxy S25 Ultra показал лучший результат среди устройств на базе Android. А вот компания Nothing с моделями Nothing Phone 3a и 3a Pro оказалась в конце рейтинга, получив самые низкие оценки по надежности и удовлетворенности пользователей.

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Исследование базировалось на анализе данных о более 180 тысяч телефонах, купленных в период с 2019 по 2025 год, испытаниях на прочность и оценкам экспертов и пользователей. В отзывах о iPhone 16 Pro Max владельцы обычно хвалят качественную сборку, прочность корпуса и производительность. Хотя некоторые жалуются, что батарея может разряжаться быстрее ожидаемого.

Производитель сам делает акцент на долговечности устройств. Apple заявляет, что разрабатывает смартфоны с расчетом на длительный срок службы, учитывая реальные сценарии использования. Перед выпуском компания тестирует более 10 тысяч iPhone на устойчивость к падениям, воздействию жидкости и другим ситуациям, которые могут возникнуть при обычной эксплуатации.

Эксперты отмечают, что современные смартфоны в целом стали значительно надежнее. Большинство проблем связано не с поломкой самого аппарата, а с постепенным износом аккумулятора, который со временем теряет емкость.

Пользователи все чаще покупают телефоны на несколько лет вперед, поэтому надежность стала не менее важной характеристикой, чем мощный процессор или количество камер. Производители делают ставку на более продолжительную программную поддержку и качественную сборку. В результате даже недорогие модели сегодня способны работать стабильно в течение 5+ лет.

Ранее эксперты определили лучший бренд Android-смартфонов по степени удовлетворенности пользователей. Лидер рейтинга получил 81 балл из 100, опередив ближайших конкурентов – Google и Motorola.

УНИАН рассказывал о смартфоне за 200 долларов, которого большинству пользователей хватит с головой. Модель обеспечивает долгую автономную работу, поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

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