Цены на медь на пути к новому рекорду: сколько стоит металл теперь

Нынешняя серия роста будет самой длинной с 2020 года.

Медь приближается к рекорду. Цены взлетели из-за признаков сокращения краткосрочного предложения на мировом рынке.

Издание Bloomberg пишет, что на Лондонской бирже металлов (LME) цена на медь выросла на 0,9%, превысив рекордный уровень, установленный в середине мая. Хотя рост оптимизма в отношении спроса со стороны центров обработки данных и энергосетей поддерживает цены, но содержание меди в руде на некоторых действующих рудниках снижается, а разработка новых крупных месторождений становится все более сложной и дорогостоящей.

В этом году в ожидании решения американского президента Дональда Трампа об импортных пошлинах США закупили огромные объемы меди, что привело к оттоку металла со складов по всему миру. Между тем, наблюдается также активизация закупок со стороны Китая, что усиливает конкуренцию за поставки.

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"Фундаментальные показатели рынка меди по-прежнему благоприятны. Напряженная ситуация на физических рынках, низкие запасы и ограниченное предложение с рудников должны и дальше поддерживать цены", - отмечают аналитики ING Bank NV.

Многое зависит от масштабов и сроков введения США импортных пошлин на рафинированный металл.

По состоянию на 08:57 по киевскому времени цена на медь на LМЕ выросла на 0,7% - до 14 201 доллара за тонну и находится на пути к шестому недельному росту подряд – самой длительной серии с 2020 года.

Пот данным Metal monitor, 7 августа медь в Украине принимают в среднем по 545 гривень за килограмм. При этом на бирже цена установлена на уровне 667,52 грн.

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