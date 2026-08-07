В Украине выпустят памятную монету в честь Иоанна Павла II

Новая монета продолжит традицию, связанную с украинско-польской солидарностью.

Национальный банк Украины принял решение в 2026 году выпустить памятную монету, посвященную Святому Папе Римскому Иоанну Павлу II и 25-летию его исторического Апостольского визита в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, идею предстоящего выпуска представили глава НБУ Андрей Пышный и посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.

Апостольский визит Иоанна Павла II в Украину состоялся в июне 2001 года. Во время пребывания в Киеве Папа назвал себя другом украинского народа и подчеркнул европейское призвание Украины.

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"Сегодня мы представляем решение – увековечить в металле память о человеке и идеях, которые спустя 25 лет после его визита звучат для Украины чрезвычайно современно. Свобода. Достоинство. Европейское призвание Украины", – сказал Пышный.

По словам Юраша, решение НБУ важно не только как дань уважения самому Иоанну Павлу II, но и его духовному и интеллектуальному наследию.

"Это чрезвычайно важное решение подтверждает личное отношение как к фигуре самого Святого Иоанна Павла II, так и ко всей интеллектуально-духовной сфере, в которой он, бесспорно, является величайшей личностью", – отметил посол.

Также во время мероприятия была почтена память польского волонтера Марека Русека-Вольского, который на протяжении нескольких лет доставлял гуманитарную помощь жителям восточных регионов Украины. Министерство иностранных дел Польши подтвердило его гибель в Украине в результате российских военных действий.

В НБУ подчеркнули, что новая монета продолжит традицию, связанную с украинско-польской солидарностью. В частности, в 2023 году НБУ и Банк Польши совместно выпустили набор серебряных памятных монет "Дружба и братство – величайшее богатство".

Подробности о дизайне, номинале и тираже монеты Нацбанк сообщит позже.

Памятные монеты НБУ – последние новости

В июле Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Памяти казненных, замученных или погибших в плену".

15 мая НБУ ввел в обращение две новые памятные монеты – "Расстрелянное возрождение. Иван Падалка" и "Расстрелянное возрождение. Майк Йохансен".

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