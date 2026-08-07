Бесплатно и без очередей: в каких аэропортах Европы можно быстрее пройти контроль

В одних аэропортах слот можно зарезервировать за несколько дней до рейса, в других – только за 72 часа или даже за час до вылета.

Не спешите платить за Fast Track – в ряде аэропортов Европы можно пройти контроль без очереди бесплатно, сообщает Which?.

Пассажирам не всегда стоит тратить деньги на услугу Fast Track. В некоторых аэропортах Великобритании и Европы пройти контроль безопасности без очереди можно бесплатно, если заранее забронировать временной слот.

Как это работает

Для этого нужно зарезервировать время прохождения контроля на сайте аэропорта, указав номер рейса и количество пассажиров. После бронирования путешественник получает QR-код, который необходимо предъявить при входе в отдельную полосу контроля.

Видео дня

Как поясняется, аэропорты ввели такую систему не для заработка, а для того, чтобы равномерно распределять поток пассажиров и сокращать очереди. Впрочем, количество бесплатных слотов ограничено, а если опоздать к назначенному времени, придется становиться в обычную очередь.

Где доступна бесплатная приоритетная проверка

В Великобритании сервис работает в:

Лондонском аэропорту Лутон (Prebook Security) – слот можно забронировать за 4 дня или не позднее чем за час до прибытия на контроль. Услуга действует с 03:00 до 15:00 не для всех рейсов.

Аэропорту Манчестера (TimeSlot) – бронирование открывается за 60 дней до вылета. Сервис доступен с 03:00 до 22:00 для групп до шести человек.

Бесплатное бронирование также предлагают ряд крупных европейских аэропортов, среди которых Амстердам (Schiphol); Франкфурт; Рим (Фьюмичино); Дюссельдорф; Кельн-Бонн; Гамбург; Ганновер; Лион.

Правила бронирования различаются: в одних аэропортах слот можно зарезервировать за несколько дней до рейса, в других – только за 72 часа или даже за час до вылета.

Что об этом известно

Amsterdam Schiphol (Нидерланды) – Security Timeslot. Забронировать 15-минутный слот можно не позднее чем за три дня до вылета. В одном бронировании – до 10 пассажиров.

Frankfurt Airport (Германия) – FRA SmartWay. Бронирование открывается за 72 часа и доступно до семи часов до вылета. Предусмотрен 15-минутный льготный интервал. В одном бронировании – до пяти человек.

Rome Fiumicino (Италия) – QPass. Услуга доступна в терминалах 1 и 3. Забронировать можно за семь дней до вылета. Допускается 15-минутное опоздание или раннее прибытие, в одном бронировании – до девяти пассажиров.

Аэропорт Дюссельдорфа (Германия) – DUSgateway. Слот можно забронировать за 72 часа и не позднее чем за час до вылета. Льготный интервал – пять минут. Одно бронирование рассчитано максимум на пять человек.

Cologne Bonn Airport (Германия) – CGN Gateway. Бронирование открывается за 100 дней до рейса и закрывается за час до вылета. Предусмотрен 10-минутный льготный интервал. До пяти пассажиров в одном бронировании.

Аэропорт Гамбурга (Германия) – Slot & Fly. Забронировать слот можно за 72 часа и не позднее чем за час до вылета. Льготный интервал составляет 15 минут. Максимум – пять человек.

Hannover Airport (Германия) – HAJway. Бронирование доступно за четыре дня и до одного часа до вылета. Предусмотрен пятиминутный льготный интервал. В одной брони – до пяти пассажиров.

Lyon Airport (Франция) – ZenLine. Забронировать прохождение контроля можно за семь дней и не позднее чем за четыре часа до рейса. Льготный интервал – 15 минут. Одно бронирование может охватывать до 10 пассажиров.

Стоит ли платить за Fast Track

По данным опроса, в большинстве аэропортов среднее время ожидания в обычной очереди составляет менее 20 минут, поэтому платный Fast Track часто не оправдывает затраты. Впрочем, он может быть полезен в пик туристического сезона, в особо загруженных аэропортах, если пассажир опаздывает на рейс или у него мало времени на пересадку.

Проблемы авиации – последние новости

Напомним, в последнее время все большей проблемой для авиации становится экстремальная жара – из-за высоких температур воздуха самолетам сложнее взлетать. Это вынуждает авиакомпании уменьшать вес воздушных судов и даже переносить или отменять рейсы. Проблема, которая раньше была характерна преимущественно для пустынных регионов, распространяется все шире из-за изменения климата. Причина – в физических свойствах воздуха. Когда температура повышается, воздух становится менее плотным, из-за чего крыльям самолета труднее создать необходимую подъемную силу, а реактивным двигателям – развить достаточную тягу.

Вас также могут заинтересовать новости: