У Порошенко заговорили о "другом сценарии" из-за невыполнения минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый заявил на брифинге.

«К сожалению, и Российской Федерацией, и «ДНР», и «ЛНР» договоренности (от 12 февраля) не выполняются. Фактически разрушается надежда на мир, и такое развитие событий приводит к дальнейшей эскалации и, очевидно, возврату к другому сценарию», - подчеркнул Чалый.

Читайте такжеБоевики получили приказ от России любой ценой захватить Дебальцево - штаб АТО

Также он добавил, что боевики хотят окружить Дебальцево, разрушая таким образом возможности дальнейшего выполнения Минских договоренностей.

"Боевики при поддержке России хотят по сути окружить Дебальцево, и таким образом разрушают все возможности дальнейшего процесса выполнения этих (Минских) договоренностей", - сказал он.

Ранее корреспондент Нового времени Анастасия Береза из Дебальцевского района плацдарма сообщила, что Дебальцево в окружении, зайти в город или выйти оттуда без потерь невозможно.