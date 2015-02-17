Вокруг Дебальцево замкнулся котел – журналист

Об этом передает из района Дебальцевского плацдарма журналист Нового Времени Анастасия Береза.

По ее данным, с украинской стороны группы в город и из него прорываются, но тяжело и с потерями.

«Сегодня ситуация значительно хуже, чем вчера. Усилился взаимный обстрел. Кроме того, ведется сильнейший артиллерийский обстрел, мощнее, чем РСЗО "Град". По словам военных, которые находятся непосредственно в районе Дебальцево, изменить ситуацию можно только серьезными силами механизированных бригад», - сообщает издание со ссылкой на своего журналиста.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что украинские военные продолжают удерживать Дебальцево и Логвиново. А в Генштабе подтвердили, что боевики прорвались в Дебальцево и ведут уличные бои с силами АТО.

Тем временем, комбат «Донбасса» и народный депутат Семен Семенченко сообщил, что на данный момент силы АТО в районе Дебальцево находятся в оперативном окружении, однако котел не замкнулся.

В то же время, СМИ сообщали, что 25-й штурмовой батальон "Киевская Русь" уже попросил «зеленый коридор» для выхода из Дебальцево.