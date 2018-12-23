Украинская легкоатлетка Магучих побила рекорд Европы U-20 в помещении по прыжкам в высоту (видео)
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих побила рекорд Европы среди юниоров (U-20) в помещениях.
Магучих показала результат 1,96 м на соревнованиях в Минске. Предыдущий рекорд также принадлежал Магучих – 1,90 м.
Ярослава Магучих устанавливает свой новый личный рекорд - 1.96м. Напомним, что в 2018 году эта спортсменка стала чемпионкой Европы среди юношей и победительницей Юношеских Олимпийских игр. Браво! Очень достойный результат для начала соревновательного сезона! Ярослава завершает выступление. А планка поднимается на высоту 1.98м. Отметим, что высоту 1.96м Юлия Левченко покорила со второй попытки, а Мария Ласицкене перенесла попытки на 1.98м.
Украинка Екатерина Табашник стала второй с лучшим персональным результатом 1,98 м. Лидер нашей команды Юлия Левченко заняла третье место с тем же результатом, потратив больше попыток.
Украинка Алина Шух покорила высоту 1,80 м, Ирина Геращенко – 1,75 м.
Победу на соревнованиях одержала россиянка Мария Ласицкене с результатом 2,00 м.
Среди мужчин лучшим из украинцев стал Дмитрий Демянюк, который занял второе место с высотой 2,20 м. Еще один украинский атлет Виктор Лонский взял высоту 2,10 м.
Как сообщал УНИАН, Екатерина Коваль и Андрей Краковецкий признаны лучшими легкоатлетами ноября в Украине.