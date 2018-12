Украинская легкоатлетка Магучих побила рекорд Европы U-20 в помещении по прыжкам в высоту (видео)

Ярослава Магучих устанавливает свой новый личный рекорд - 1.96м. Напомним, что в 2018 году эта спортсменка стала чемпионкой Европы среди юношей и победительницей Юношеских Олимпийских игр. Браво! Очень достойный результат для начала соревновательного сезона! Ярослава завершает выступление. А планка поднимается на высоту 1.98м. Отметим, что высоту 1.96м Юлия Левченко покорила со второй попытки, а Мария Ласицкене перенесла попытки на 1.98м.

A post shared by Belarus Athletic Federation🇧🇾 (@blr_athletics) on Dec 22, 2018 at 7:43am PST