Украинская легкоатлетка Магучих побила рекорд Европы U-20 в помещении по прыжкам в высоту (видео)

На соревнованиях в Минске в тройке лучших оказались сразу две украинки.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих побила рекорд Европы среди юниоров (U-20) в помещениях.

Магучих показала результат 1,96 м на соревнованиях в Минске. Предыдущий рекорд также принадлежал Магучих – 1,90 м.

Украинка Екатерина Табашник стала второй с лучшим персональным результатом 1,98 м. Лидер нашей команды Юлия Левченко заняла третье место с тем же результатом, потратив больше попыток.

Украинка Алина Шух покорила высоту 1,80 м, Ирина Геращенко – 1,75 м.

Победу на соревнованиях одержала россиянка Мария Ласицкене с результатом 2,00 м.

Среди мужчин лучшим из украинцев стал Дмитрий Демянюк, который занял второе место с высотой 2,20 м. Еще один украинский атлет Виктор Лонский взял высоту 2,10 м.

Как сообщал УНИАН, Екатерина Коваль и Андрей Краковецкий признаны лучшими легкоатлетами ноября в Украине.