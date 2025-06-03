Президент США нарушает все существующие протоколы безопасности, и это ставит Америку под большую угрозу.

Несмотря на недавний скандал с мессенджером Signal, в Белом доме продолжают нарушать базовые правила технической безопасности, и делает это лично президент Дональд Трамп. Об этом пишет общественно-политический журнал The Atlantic со ссылкой на информированные источники.

Вопреки существующим протоколам безопасности, Трамп продолжает пользоваться своим личным смартфоном, вместо специального защищенного аппарата, который предусмотрен для президента. По данным источников, Трамп использует свой старый iPhone не только для общения с близкими, но и для рабочей коммуникации с чиновниками, журналистами, бизнесменами и даже с иностранными лидерами.

Как выяснил The Atlantic, в смартфоне остался тот же телефонный номер, которым он пользовался годами до того. Этот номер знают десятки людей (возможно, более сотни). Хуже всего то, что Трамп отвечает даже на те звонки, которые поступают ему с неизвестных номеров.

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Один из советников президента США, пожелавший остаться анонимным, рассказал журналистам, как в его присутствии Трамп отреагировал на один такой звонок.

"Мне надо уходить. Мне звонит кто-то из другой страны", - цитирует он слова Трампа, когда зазвенел телефон. "Он даже не знает, из какой страны. Он просто видит номер и думает: "Возможно, это иностранный лидер, с которым я хочу поговорить", - добавил этот советник.

Несмотря на имеющуюся информацию о том, что китайские хакеры, вероятно, уже прослушивают его телефон, президент США не проявил особого беспокойства по этому поводу, говорят источники.

"Это очевидный, колоссальный риск - особенно учитывая то, что мы знаем о проникновении Китая в телефонные сети в последние годы", - рассказал Бен Роудс, бывший спичрайтер и заместитель советника по национальной безопасности Барака Обамы.

Однако специалисты в области безопасности говорят, что главный риск даже не в китайских хакерах, а в том, что с президентом США могут прямо поговорить какие-нибудь мошенники или пранкеры, что время от времени случается с политиками во всем мире.

Бывший руководитель контрразведки США Джоэл Бреннер подчеркнул, что протоколы безопасности существуют не просто так. Лично он видит опасность в том, что Трамп может в любой момент поговорить с иностранным лидером без надлежащей подготовки или присутствия осведомленного персонала и даже согласиться в этом разговоре на какие-то важные соглашения или уступки, не посоветовавшись со специалистами.

Как пишет The Atlantic, команда пыталась убедить Трампа отказаться от пользования личным телефоном, но он либо не понимает уровня угрозы, либо игнорирует ее.

Другие новости о Трампе

Как писал УНИАН, накануне Дональд Трамп опубликовал на своей странице соцсети сообщение с популярной среди его избирателей теорией заговора о том, что его предшественника на посту президента США Джо Байдена якобы убили еще в 2020 году и заменили клоном.

Также мы рассказывали, что на международной арене Трамп уже растерял весь авторитет, как президента США. Из-за неспособности воплотить свои обещания и угрозы Трамп теперь воспринимается мировыми лидерами просто как болтун.

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