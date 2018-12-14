Краковецкий победил на чемпионате ABAF по кроссу в командном зачете среди юниоров

Екатерина Коваль и Андрей Краковецкий признаны лучшими легкоатлетами ноября в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Екатерина Коваль заняла третье место в командном зачете среди юниорок и четвертое в индивидуальном на чемпионате ABAF по кроссу на дистанции 4 км (13.35 мин).

Андрей Краковецкий победил на чемпионате ABAF по кроссу в командном зачете среди юниоров и занял третье место в индивидуальном зачете на дистанции 6 км (17.36 мин).

Лучших легкоатлетов месяца определяют путем голосования в трех категориях: эксперты (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики.