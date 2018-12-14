Екатерина Коваль и Андрей Краковецкий признаны лучшими легкоатлетами ноября в Украине
15:43, 14 декабря 2018Другое
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Краковецкий победил на чемпионате ABAF по кроссу в командном зачете среди юниоров
Краковецкий был признан лучшим легкоатлетом месяца в Украине / uaf.org.ua
Екатерина Коваль и Андрей Краковецкий признаны лучшими легкоатлетами ноября в Украине.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.
Екатерина Коваль заняла третье место в командном зачете среди юниорок и четвертое в индивидуальном на чемпионате ABAF по кроссу на дистанции 4 км (13.35 мин).
Андрей Краковецкий победил на чемпионате ABAF по кроссу в командном зачете среди юниоров и занял третье место в индивидуальном зачете на дистанции 6 км (17.36 мин).
Лучших легкоатлетов месяца определяют путем голосования в трех категориях: эксперты (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики.
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