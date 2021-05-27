Лидия Билас

Впервые со времен Второй мировой войны образовательный процесс столкнулся с глобальным закрытием школ. Из-за Covid-19 произошел такой сбой в системе, который задел более 1,6 млн учащихся из более чем 190 стран мира. Незащищенные слои населения оказались в более затруднительном положении. Для них получение знаний почти остановилось из-за того, что дистанционное обучение не было организовано должным образом.

В более развитых странах государство быстрее начало беспокоиться о том, чтобы онлайн-образование проходило эффективно. Но дистанционное обучение ухудшило уровень знаний учащихся, изоляция увеличила уровень стресса и негативно сказалась на психологическом состоянии многих школьников. Такой вывод можно сделать по результатам исследования качества дистанционного обучения, проведенного Международной консалтинговой компанией McKinsey & Company.

Компьютер не может заменить школьный класс

Осенью 2020 года было опрошено более 2,5 тыс. учителей из США, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии и Китая. И хотя учителя во всем мире имеют разные стили и стандарты преподавания, в их ответах было кое-что общее - педагоги согласились с тем, что компьютер не может заменить школьный класс.

Наиболее негативно к онлайн образованию отнеслись педагоги США и Японии. Более 60% оценили качество дистанционного обучения от 1 до 3 по десятибалльной шкале. Самый большой средний балл опрос выявил в Австралии – 7 баллов.

Стоит отметить, что в этой стране еще до пандемии был высокий уровень диджитализации школ и университетов. 65-70% студентов учились вне стен университетов, школьники также имели благоприятные условия для самостоятельной обработки материала. В Австралии в государственных школах ученикам предоставляются в пользование ноутбуки и планшеты, задания присылают в электронной форме на почту, предоставляют учебные материалы в аудио- и видео форматах. Из-за этого большинство австралийских учителей во время опроса ответили, что дистанционное обучение для них по качеству не уступает обычному. Но такое отношение к онлайн скорее является исключением из правил даже среди развитых стран.

Ученики отстали от школьной программы

Японские учителя считают, что ученики отстали от школьной программы на месяц, тогда как в США, Канаде и Великобритании педагоги оценили отставание на четыре месяца.

Педагоги из частных школ оказались более довольными дистанционным обучением и оценили его в среднем на 6,2 балла, тогда как их коллеги из государственных школ на 4,8 балла. Учителя, работающие в школах, где подавляющее число учеников из бедных семей, признали виртуальные классы неэффективными, оценив их в 3,5 балла.

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Еще одно открытие опроса – педагоги считают, что детям младшей школы более важно присутствие в школе, ведь им тяжелее обрабатывать и усваивать материал.

А что же Украина? С 29 марта до 21 мая 2021 года в нашей стране проводилось мониторинговое исследование качества начального образования «Состояние сформированности читательской и математической компетенций выпускников начальной школы». Его официальной целью является отслеживание изменений, которые были введены реформой "Новая украинская школа". Но по факту результаты позволят проанализировать эффективность дистанционного обучения для 3-4-х классов, ведь ученики младшей школы в Украине уже год перманентно находятся на удаленной форме обучения.

Уже сейчас можно говорить о низком качестве дистанционного образования

В исследовании принимали участие 9 тысяч четвероклассников из 365 учебных заведений. Они выполняли тестовые задания по чтению и математике и отвечали на вопросы анкеты. И хотя полноценный анализ еще не сделан, уже сейчас можно говорить о низком качестве дистанционного образования. А недавно обнародованные результаты национальных мониторингов в других странах не добавляют оптимизма.

Сравнивая с развитыми странами мира ситуацию в украинских государственных школах, видим пропасть, которую за год не удалось преодолеть. Ведь у нас не была разработана и введена единая система перехода на дистанционное образование и контроль качества ее проведения. Уровень диджитализации школ и компьютерная грамотность учителей остаются крайне низкими. Учителя не научились заинтересовывать учеников с экрана и интерактивно сотрудничать с ними, вовлекая в предмет. Не разработаны стратегии обучения педагогов тому, как проводить занятия онлайн эффективно и контролировать уровень знаний.

Поэтому результаты всеукраинского мониторинга стоит воспринимать как важный аргумент в пользу того, чтобы трансформировать учебные программы в более «компетентностные», укреплять материальную базу украинского школьного образования и повышать профессиональный уровень наших учителей.

Дистанционное образование имеет свои недостатки и преимущества

Дистанционное образование имеет свои недостатки и преимущества, однако в условиях карантина оно вынужденное и незаменимое. Конечно, школьники хуже усваивают предметы онлайн, чем на уроках в классах, однако дистанционное обучение до 4 недель даже в начальной школе не снижает существенно прогресса учеников при условии, что учитель работает интерактивно, а не «говорит с собственной презентацией».

По опыту школ КМДШ стоит отметить, что когда дистанционное образование построенное на основе качественной обратной информации, которую учитель предоставляет каждому ученику, а ученики учителю на каждом уроке, это позволяет объективно оценивать себя и менять следующее занятие, реагируя на полученный фидбек. Ведь о том, насколько "дистанционка" качественная или нет, судят на основе валидных результатов, полученных на основе такого фидбэка, и результатов мониторинга. Обнародование результатов последнего – не последний, а начальный этап для того, чтобы внедрять изменения, направленные на качество образования.

Пробелы в образовании сегодня - это огромный откат назад

И напоследок. Говоря о падении качества образования из-за пандемии COVID-19, мы часто забываем о долгосрочных последствиях этой проблемы. Пробелы в образовании сегодня – это огромный откат назад в экономической, научной, технических, культурных отраслях в будущем. Это зерна, которые посадили, но почему-то забыли поливать водой знаний и наставничества.

Лидия Билас, соучредитель сети школ полного дня КМДШ

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