Экс-"беркутовцы" попросили улучшить охрану в суде после того, как их попытались облить

Экс-«беркутовцы» попросили суд обеспечить им лучшую охрану в зале судебных заседаний после инцидента, который произошел во время судебного заседания 3 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокаты экс-«беркутовцев» перед заседанием коллегии Святошинского районного суда зачитали ходатайство своих подзащитных по усилению безопасности в судебном зале.

В частности, в этом ходатайстве говорится о том, что 3 ноября в 13.20 трое молодых людей подошли к ограде, за которой находились обвиняемые, и один из них забросил за ограду пакет из-под сока с красной жидкостью для того, чтобы облить ею обвиняемых.

В заявлении утверждается, что это был активист общественной организации С-14 Сергей Мазур.

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«Такие действия являются провокационные и дискриминационные, они являются репетицией к более агрессивных и противоправных действий. Просим принять меры для безопасности судей, присяжных и посетителей», – сказано в заявлении.

В свою очередь председательствующий по делу судья Сергей Дячук отметил, что инцидент такой инцидент был первым в данном судебном заседании и также добавил, что суд принял во внимание заявление обвиняемых.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтури и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно, его рассматривает Святошинский райсуд столицы.

27 сентября 2016 года Святошинский райсуд еще на 60 суток продлил срок содержания под стражей пятерых экс-«беркутовцев».