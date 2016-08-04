Дело экс-"беркутовцев": суд допросил раненого на Институтской сотрудника Красного Креста

Как передает корреспондент УНИАН, Котляревский 20 февраля 2014 года получил огнестрельное ранение в ногу на улице Институтской возле выхода из станции метро “Крещатик”. По словам потерпевшего, он был ранен в момент, когда он оказывал помощь раненому “майдановцу”.

Котляревский подчеркнул, что он и его коллеги из Красного Креста во акций протеста на Майдане оказывали помощь всем участникам противостояния: “майдановцам”, “беркутовцам” и участникам так называемого “Антимайдану”.

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Кроме того, в судебном заседании были продемонстрированы кадры следственного эксперимента и заключения экспертов, согласно которым пуля, которой был ранен Котляревского, была выпущена со стороны здания банка “Аркада”, которая находится возле станции метро “Крещатик”.

Обвинение утверждает, что именно из этого сектора “беркутовцы” вели огонь по участникам акций протеста.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

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10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствовании проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.