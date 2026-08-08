Мелони отреагировала на требование Испании о проведении пограничных проверок в Шенгенской зоне

Правительство Испании пригрозило принять "соразмерные меры", если Рим не прекратит возобновленные пограничные проверки и временную приостановку действия Шенгенского соглашения до 9 августа.

Италия заявила в пятницу, 7 августа, что не намерена приостанавливать пограничный контроль в отношении путешественников из Испании, "дружественной страны", и отвергла угрозы Мадрида принять ответные меры, если Рим сохранит чрезвычайные меры, введенные в ответ на массовое прибытие мигрантов в испанский эксклав Сеута на прошлой неделе, сообщает Politico.

"Италия не принимает ультиматумов или требований из-за рубежа в отношении национальной безопасности и пограничного контроля", – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Ранее в тот же день правительство Испании пригрозило принять "соразмерные меры", если Рим не прекратит возобновленные пограничные проверки и временную приостановку действия Шенгенского соглашения до 9 августа.

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Издание сообщило, что в своём заявлении Рим отметил, что сохранит эти меры "по крайней мере до 15 августа и, в любом случае, до тех пор, пока не будут полностью исключены риски для безопасности Италии и угроза терроризма", добавив, что к этой дате в Сеуте ожидается новая "волна мигрантов".

"Только тогда, когда будет уверенность в том, что для Италии не будет никаких рисков в сфере безопасности или терроризма, что не произойдет новой волны миграции и что на территорию Европы не будут направляться нелегальные мигранты, можно будет пересмотреть то, что уже было решено", – говорится в документе.

Ситуация в Сеуте: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным некоторых испанских изданий, среди мигрантов, прибывших на прошлой неделе в Сеуту, обнаружено несколько человек, в отношении которых ведется расследование по преступлениям, связанным с джихадизмом. Однако Министерство внутренних дел Испании не подтвердило эту информацию, заявив, что массовое прибытие мигрантов "не представляет угрозы общественной безопасности". В ведомстве также подчеркнули, что "силы безопасности Испании ведут постоянную работу по мониторингу и борьбе с джихадистским терроризмом по всей стране, а не только в Сеуте".

Также мы писали, что Испания объявила об установке 500-метрового защитного барьера на морском участке границы между испанским анклавом Сеута в Северной Африке и Марокко после того, как мигрантам удалось массово прорваться. По данным правительства Испании, границу прорвали от 50 до 60 тысяч мигрантов. Число погибших возросло до 67 человек. Уточняется, что часть людей утонула, другие погибли в давке при попытке преодолеть волнолом. Примечательно, что власти Сеуты сообщили телеканалу о 86 погибших. Власти Испании заявили, что будут пытаться выслать тех, кто въехал нелегально, как можно быстрее, несмотря на решение суда, которое налагает некоторые ограничения на специальные правила, позволяющие немедленную высылку из анклава.

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