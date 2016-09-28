Суд снова оставил пятерых экс-"беркутовцев" под стражей еще на два месяца

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании суда.

Таким образом, Александр Маринченко, Сергей Тамтура, Олег Янишевский, Павел Аброськин и Сергей Зинченко должны находиться под стражей до конца ноября.

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Кроме того, сегодня суд заслушал показания очередных потерпевших по делу - родителей Романа Вереницы, убитого на ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

Следующее судебное заседание по делу экс-«беркутовцев» состоится 4 октября.

Как отмечается в сюжете ТСН, в зале суда также пристально рассматривали видеозаписи событий 20 февраля 2014 года на Институтской и определяли, под каким углом находились люди, которые получали ранения, а следовательно, откуда стреляли.

Пятеро "беркутовцев" – Аброськин, Зинченко, Маринченко, Тамтура и Янишевский – наблюдают за видео из-за решетки. В этом деле 25 подозреваемых, 20 из которых скрываются. Защита тоже смотрит видео, но внимание обращает не на убитого. Сначала показывают, как на одной из крыш сидит снайпер. А кадры, где участники протестов забегают в гостиницу "Украина" с нарезным оружием, считают собственным оправданием.

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Принять решение суду присяжных могла бы помочь баллистическая экспертиза, результаты которой обвинение предлагало приобщить к делу. "Суд отказал, теперь мы будем просить провести общую баллистическую экспертизу", - пояснил прокурор Янис Симонов. Обвинители убеждают, что исследования пуль "беркутовцам" лишь помогло бы. Но у защиты другое мнение. "Большинство экспертиз в пользу наших подзащитных, а потом появились экспертизы, которые все извратили", - говорит адвокат Игорь Варфоломеев.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Зинченко и Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» - Маринченко, Тамтуры и Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируются совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.