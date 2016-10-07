"Такая команда поступила": экс-беркутовец рассказал о выдаче денег спецназовцам во время Майдана

Выдача средств, кроме зарплаты, происходила ко Дню милиции, Дню "Беркута", на Новый год, заявил он, передает 5 канал.

Шаповалов также уточнил, что деньги выдавал лично командир Лукаш работникам Харьковского "Беркута", якобы не объясняя, за что именно.

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"Ничего не объяснял. Сказал, такая команда поступила", - подчеркнул бывший беркутовец.

При этом Шаповалов, по его словам, якобы не расписывался ни в каких ведомостях или других документах.

Как сообщал УНИАН, 3 октября экс-беркутовец из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль. Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года.