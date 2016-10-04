"Спецоперация" на Майдане: экс-беркутовец дал показания против "своих" (видео)

Он сказал, что жалеет о произошедшем, передает 5 канал.

Отвечая на вопрос, говорит ли он про весь "Беркут", Шаповалов сказал: "Это я за себя говорю (что мне жаль)".

Спустя полтора года за решеткой бывший работник харьковского "Беркута" частично признал свою вину и даже назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновой.

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"Хочу отметить, что помповые ружья выдавались личному составу: Бондаренко Сергей, Рак, Мищенко, Войтенко, Белов. Это личный состав, что был с насосными ружьями. Еще Бацких, Белецкий, Кобец, Мацюра, Павленко, Робко, Шевченко. Личным составом с "фортами" руководил Лукаш. "Форты вперед!" – это он", – рассказал бывший спецназовец.

Обвиняемый сказал, что видел, как "беркутовцы" в Крепостном переулке били палками людей, но ничего не сделал. Он не отреагировал и тогда, когда спецназовцы стреляли.

"Шаповалов обвиняется в том, что как командир подразделения превысил свои служебные полномочия. Именно работниками харьковского"Беркута," как мы считаем, были причинены телесные повреждения 110 лицам различной степени тяжести", – сказал прокурор Александр Ковальчук.

А сам Шаповалов подробно рассказал, как спецназовцы из разных областей отличали друг друга на Майдане в феврале 2014 года. По его словам, на шлемы сзади клеили разноцветные наклейки. Адвокаты утверждают, что эта информация даст возможность различить других причастных к ранениям и убийствам майдановцев.

"Это важно, потому что кроме других знаков различия, фактически идентифицировать "беркутовцев" рядовых невозможно, поскольку они были в масках. Их лица очень трудно идентифицировать", – пояснил Александр Мусиенко, адвокат потерпевших, член "Адвокатской совещательной группы".

Прокурор же утверждает, что показания Виктора Шаповалова очень важны. Фактически, он свидетельствует против других спецназовцев, что может помочь в доказательстве их вины. Речь идет, в частности, и о командире харьковской роты "Беркута" Владиславе Лукаше, которого также обвиняют в превышении служебных полномочий.