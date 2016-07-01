Деньги из земли: на Харьковщине бизнесмены украли артезианской воды на 4 миллиона

В Харьковской области прокуратура через суд добилась возмещения более 4 миллиона гривен за самовольное пользование подземными водами, Depo.ua со ссылкой заявление начальника отдела прокуратуры Харьковской области Тамары Кошель.

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"ООО в течение почти двух лет незаконно осуществило забор 82 тысяч кубических метров подземных вод из артезианской скважины на производственные нужды", - говорится в сообщении.

"Сельхозпроизводитель нарушил действующее законодательство. В частности, пользовался подземными водами, не имея на это необходимого разрешения. Общая сумма ущерба составила 4 миллиона 59 тысяч гривен", - пояснила Кошель.

Хозяйственный суд области удовлетворил иск прокурора о взыскании с сельскохозяйственного общества указанных убытков.