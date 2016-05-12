В Харькове коммунальщики украли из бюджета более 1 миллиона гривень

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, установлено, что они в течение 2015-2016 годов перечисляли средства местного бюджета на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности под предлогом выполнения работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения. По предварительным данным, с применением такой схеме правонарушители присвоили более 1 млн грн.

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В этом месяце сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле руководства ГУНП в Харьковской области.