С начала лета украинские пограничники задержали более тысячи незаконных мигрантов

С 15 июня в рамках операции "Граница-2015" пограничники задержали более тысячи незаконных мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян.

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По его словам, всего в рамках операции "Граница-2015", которая проводится ГПСУ совместно с другими правоохранительными органами и коллегами из стран ЕС, с 15 июня 2015 года были задержаны 1163 незаконных мигранта, из которых 89 - несовершеннолетние.

Кроме того, Слободян отметил, что за последние сутки пограничниками были задержаны 12 незаконных мигрантов, которые пытались попасть в страны ЕС. Это были граждане Ирака, Сомали и Шри-Ланки, которых обнаружили на участке Мукачевского отряда.