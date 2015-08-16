Евротоннель спасают от наплыва мигрантов с помощью полицейских и ограждений

Если в конце прошлого месяца каждую ночь в тоннель в Великобританию пыталось проникнуть до 2 тыс. мигрантов, то теперь – около 150, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС.

Мигранты делают ночные вылазки, пытаясь через Евротоннель пересечь Ла-Манш и попасть в Великобританию. Тем самым они часто вызывают задержки в работе туннеля.

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Добиться снижения количества мигрантов, которые атакуют Евротоннель, помогли меры по усилению его защиты. В правительстве Великобритании заявили, что потратили 7 млн фунтов на усиление безопасности Евротоннеля, при этом много чего еще нужно сделать.

В частности, на британские средства были возведены дополнительные ограждения, препятствующие попаданию мигрантов на платформы и поезда. Также было увеличено полицейское присутствие. Благодаря этому удалось задержать большинство мигрантов, которые пытались проникнуть в Евротоннель.

Однако во французской полиции считают, что эти меры являются "краткосрочным решением", поскольку мигранты вскоре найдут новые лазейки.