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"Сексуально, слов нет!": Седокова в красных чулках завела Instagram (фото)

13:00, 12 мая 2019
Общество
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Instagram Анна Седокова

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На опубликованном в Instagram фото певица позирует в красном белье и чулках. На ее плечи накинут черный плащ.

Меньше, чем за сутки снимок собрал 155 тысяч лайков, но не всем пользователям пришлась по вкусу фотография.

"Да, сексуально, слов нет!!! Но не все, это поймут. Такие фото больше для личной колекции и просмотра, не для широкой массы... на мой взгляд...", "Анна,почему вы всегда голая?Как открытая книга...А где же загадка? Чрезмерная озабоченность тоже отпугивает", "Анна все уже поняли, что у вас красивое тело, можно что нибудь уже другое?? Есть ещё какие то успехи у Вас?", - возмутились пользователи.

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Теги: #Анна Седокова