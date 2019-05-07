"Шикарная попа": украинская певица взбудоражила сеть полуголыми фото

Исполнительница предстала перед камерой в одном нижнем белье.

Эпатажная украинская певица, звезда Playboy Даша Астафьева удивила поклонников новым образом.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в нюдовом белье. В кадре пышный бюст Астафьевой прикрыт конструкцией из черных перьев. А вот ягодицы поп-дива решила показать своим фанам.

"Зима далеко. Просто поверьте мне", – подписала певица снимок с полуобнаженными ягодицами.

"Огонь!", "Красотка", "Нижнее белье здесь лишнее", "Ух, какая попа", "Женщина-царица", "Неземная", "Шикарная попа", - пишут в комментариях под снимком певицы.

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети.