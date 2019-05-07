"Шикарная попа": украинская певица взбудоражила сеть полуголыми фото
12:31, 07 мая 2019Общество
1551 0
Исполнительница предстала перед камерой в одном нижнем белье.
Звезда предстала в откровенном образе / фото instagram.com/da_astafieva
Эпатажная украинская певица, звезда Playboy Даша Астафьева удивила поклонников новым образом.
Читайте такжеНастя Каменских "засветила" свои прелести в Instagram (фото)
На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в нюдовом белье. В кадре пышный бюст Астафьевой прикрыт конструкцией из черных перьев. А вот ягодицы поп-дива решила показать своим фанам.
"Зима далеко. Просто поверьте мне", – подписала певица снимок с полуобнаженными ягодицами.
"Огонь!", "Красотка", "Нижнее белье здесь лишнее", "Ух, какая попа", "Женщина-царица", "Неземная", "Шикарная попа", - пишут в комментариях под снимком певицы.
Звезда предстала в откровенном образе / фото instagram.com/da_astafieva
Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter