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"Шикарная попа": украинская певица взбудоражила сеть полуголыми фото

12:31, 07 мая 2019
Общество
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Звезда предстала в откровенном образе / фото instagram.com/da_astafieva

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором запечатлена в нюдовом белье. В кадре пышный бюст Астафьевой прикрыт конструкцией из черных перьев. А вот ягодицы поп-дива решила показать своим фанам.

"Зима далеко. Просто поверьте мне", – подписала певица снимок с полуобнаженными ягодицами.

"Огонь!", "Красотка", "Нижнее белье здесь лишнее", "Ух, какая попа", "Женщина-царица", "Неземная", "Шикарная попа", - пишут в комментариях под снимком певицы.

Звезда предстала в откровенном образе / фото instagram.com/da_astafieva

Ранее сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое селфи, на котором она выпятила губы, чем снова вызвала волну критику в сети

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Теги: #фото#Даша Астафьева