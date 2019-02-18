Судмедэксперты не нашли наркотиков в крови Децла

Специалисты также проверили посуду, из которой исполнитель пил перед смертью.

Специалисты "Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики" не обнаружили следов наркотических веществ в крови рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), который ушел из жизни в ночь на 3 февраля.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, специалисты также проверили посуду, из которой Толмацкий пил перед смертью. В его гримерке стояли стаканы с вином, колой и кофе. Нигде нет никаких следов запрещенных препаратов.

«Сомнение вызывает только стакан с яблочным соком. Там нашли небольшой белый осадок. Возможно, это обезболивающие, которое артист выпил после выступления. Его также отправят на дополнительную экспертизу в несколько российских лабораторий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, что Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего рэп-исполнителя остановилось сердце.