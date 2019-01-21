Тесто на пельмени: классический и оригинальные рецепты

В основном хозяйки пользуются классическим рецептом приготовления теста на пельмени, однако существует и много разнообразных оригинальных рецептов теста.

Пельмени — любимое многими блюдо, но часто хозяйки не берутся лепить пельмени дома, потому что не знают, как лучше сделать тесто. Но если знать основные пропорции и некоторые хитрости, результат вас порадует настолько, что магазинные пельмени вы больше не купите, а в морозилке всегда будут домашние.

Прежде всего стоит обратить внимание на классический рецепт теста на пельмени.

Тесто на пельмени на воде с яйцами:

Ингредиенты: 2 стак. муки, лучше высшего сорта, 2 яйца, ½ стак. воды, 1 ч. л. соли.

Приготовление: предварительно просейте муку, затем перемешайте на поверхности стола муку и соль, соорудите горку, в центре которой сделайте небольшую ямочку. Вбейте в нее сначала одно яйцо, перемешайте вилкой, затем – второе и начинайте потихоньку, порциями вливать холодную воду. Замесите тугое тесто, скатайте его в шар и продолжайте мять руками. Если тесто получится суховатым, добавьте немного воды, если же слишком мягким и липким, подсыпьте немного муки. Через 10-15 минут после тщательного вымешивания прикройте тесто салфеткой и оставьте на столе отдыхать. После чего приступайте к раскатыванию.

Тесто для пельменей на воде без яиц:

Важно сделать его не слишком крутым, но в то же время мягким. Тесто на домашние пельмени на воде не должно получиться излишне липким, важно соблюдать пропорции.

Ингредиенты: мука - 500 г; вода - 200 мл; соль - ½ ч. л.

Приготовление: предварительно просейте муку и образуйте из нее в кастрюле горку. Проследите, чтобы вода не была холодной. Растворите в ней соль. Влейте воду в муку и начинайте замешивать тесто. Сначала работайте вилкой, потом руками. Хорошо вымешайте массу и оставьте постоять, предварительно укрыв салфеткой, смоченной водой или пленкой. Через полчаса можно приступать к раскатыванию.

Также есть и оригинальные рецепты теста на пельмени.

Тесто на пельмени "Нежное":

Ингредиенты: 700 г муки, 1,5 стак. воды, 2 яйца, 1 ст. л. растопленного сливочного масла, 1 щепотка соли.

Приготовление: влейте в просеянную муку воду, предварительно размешав в ней яйца и соль, затем добавьте сливочное масло и замесите мягкое тесто. Дайте тесту постоять 30 минут, после чего хорошо обомните его руками, подсыпая еще немного муки, и разделайте на заготовки.

Тесто на пельмени на молоке:

Ингредиенты: 1 кг муки, 500 мл молока, 2 яйца, 1 ч. л. (без горки) соли.

Приготовление: смешайте в отдельной емкости яйца, молоко и соль, добавьте немного муки, чтобы получилось жидкое тесто, как на блины, и поставьте его на маленький огонь. По мере нагревания масса будет густеть и набухать, ее нужно обязательно помешивать, чтобы она не пригорела и была однородная, без комочков. Как только она загустеет, снимите с огня, не доводите до кипения, чтобы белок яиц не свернулся. Затем добавьте остальную муку и хорошо вымесите тесто. Оно должно получиться плотным и эластичным. Дайте готовому тесту постоять 30 минут и приступайте к приготовлению пельменей.

Тесто для пельменей с водой и молоком:

Ингредиенты: 2 стак. муки, ½ стак. молока, ⅓ стак. воды, 1 яйцо, 1 ч. л. растительного масла, 1 щепотка соли.

Приготовление: просейте муку, высыпьте ее горкой на стол. Смешайте воду с молоком и солью. В муке сделайте углубление и постепенно влейте в него воду с молоком, а затем добавьте яйцо и растительное масло. Замесите тесто. Накройте его полотенцем и дайте 20 минут постоять.

Пельменное тесто из гречневой муки:

Ингредиенты: 3 стак. гречневой муки, 3 желтка, ½ стак. воды, 1 ч. л. соли.

Приготовление: муку просейте, насыпьте горкой, в центре сделайте небольшое углубление. Влейте туда воду, добавьте желтки, соль и замесите тесто. Готовому тесту дайте 30 минут постоять.

Тесто для пельменей из ржаной муки:

Ингредиенты: 3 стак. ржаной муки, 2 яйца, ½ стак. холодной воды, ½ ч. л. соли.

Приготовление: соберите просеянную муку горкой на столе, в центре сделайте углубление, вбейте яйца, влейте подсоленную холодную воду. Быстро замесите тесто, собирая муку с краев и насыпая ее в углубление. Скатайте готовое тесто в шар, накройте влажной салфеткой и оставьте на 40 минут.

Тесто для пельменей на кефире:

Ингредиенты: 400 г муки, 250 мл кефира.

Приготовление: налейте в миску кефир, добавьте половину муки и перемешайте до однородного состояния. Затем постепенно, небольшими порциями введите оставшуюся муку и замесите тесто. Готовое тесто на 40 минут положите в холодильник, а, когда время выйдет, достаньте и приступайте к приготовлению пельменей.

Тесто на пельмени на газированной воде:

Ингредиенты: 650 г муки, 250 мл газированной воды, 1 яйцо, 4 ст. л. растительного масла, ½ ч.л. соли.

Приготовление: разбейте в миску яйцо и слегка его взбейте. Продолжая взбивать, добавьте туда же масло, воду и соль. Постепенно подсыпайте просеянную муку, пока тесто не станет нужной консистенции. Сначала его можно размешивать венчиком, а когда оно станет достаточно крутым, продолжайте месить его руками. Готовое тесто оставьте ненадолго в покое, а затем раскатывайте его и лепите пельмени.