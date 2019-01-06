Лучшие поздравления с Рождеством 2019: стихи, пожелания, картинки

Рождество считается семейным праздником, поэтому не забудьте порадовать ваших родных в первую очередь теплыми словами и пожеланиями.

7 января в Украине отмечают Рождество Христово. В 2019-м оно приходится на понедельник. Это – один из самых светлых праздников в году, когда начинаешь верить в волшебство.

По традиции, на Рождество вся семья собирается вместе за праздничным столом и дарит друг другу подарки. Также в этот день принято ходить в храм и молиться.

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Этот праздник считается семейным, поэтому не забудьте порадовать ваших родных в первую очередь теплыми словами и пожеланиями. Можете преподнести подарок, он необязательно должен быть дорогим. Среди вариантов – рождественское оригинальное печенье, ангелок из шоколада, ароматические свечи, красивая открытка.

В этот день принято ходить в гости и принимать гостей. И здесь никак не обойтись без добрых слов и пожеланий. Поэтому УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Рождеством в стихах и прозе. Если ваши знакомые или близкие далеко, вы можете поздравить их с помощью оригинальной картинки или открытки с пожеланиями.

***

В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

***

В этот светлый праздник Рождества желаю, чтобы стол ломился от вкусной еды, чтоб за этим столом собирались дорогие люди, чтобы в доме был достаток, чтобы его наполняло счастье!

***

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел Вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть с этим праздником в дом придут любовь и радость, щедрость и удача, благополучие и счастье!

***

Наступает Рождество,

С ним приходит волшебство.

В чудеса душой поверь,

Распахни навстречу дверь,

И пускай прекрасный вечер

Дарит радостные встречи!

***

В Рождество хочу пожелать тебе праздника на душе, счастья и благополучия, здоровья и теплой атмосферы в доме. Чтобы мысли и сердце всегда были чистыми!

***

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа!

***

Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть исполнится ваше заветное и самое доброе желание!

***

Чего вам пожелать сегодня,

В чудесный праздник Рождества?

Чтоб каждый день, как новогодний,

Был предвкушеньем торжества,

Чтоб жизнь ошибки вам прощала,

Чтоб в сердце расцвела любовь,

Глаза, как звездочки, сияли,

И улыбаться вновь и вновь!

***

С Рождеством! Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть семья ваша крепче и сильнее станет и теплотой наполнится каждый ваш день!

***

С Рождеством Христовым!

Будьте все здоровы,

Свет рождественской звезды

Пусть хранит вас от беды.

***

Здоровья самым близким людям,

Побольше веры в волшебство!

Пусть бесконечно добрым будет

Чудесный праздник Рождество!

***

В рождественскую пору

Есть много что сказать:

И пожеланий гору

Я вам хочу желать:

Удачи и веселья,

Здоровья – не отнять!

В хорошем настроенье

Вам каждый день встречать!

***

Стучится в окна Рождество,

Чтобы душе и сердцу пелось,

Тебе желаю я всего,

Что самому тебе хотелось.

Хочу здоровья пожелать,

И быть в душе порой беспечным,

И никогда не унывать,

Пусть счастье будет бесконечным!