Лучшие поздравления с Рождеством 2019: стихи, пожелания, картинки
7 января в Украине отмечают Рождество Христово. В 2019-м оно приходится на понедельник. Это – один из самых светлых праздников в году, когда начинаешь верить в волшебство.
По традиции, на Рождество вся семья собирается вместе за праздничным столом и дарит друг другу подарки. Также в этот день принято ходить в храм и молиться.
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Этот праздник считается семейным, поэтому не забудьте порадовать ваших родных в первую очередь теплыми словами и пожеланиями. Можете преподнести подарок, он необязательно должен быть дорогим. Среди вариантов – рождественское оригинальное печенье, ангелок из шоколада, ароматические свечи, красивая открытка.
В этот день принято ходить в гости и принимать гостей. И здесь никак не обойтись без добрых слов и пожеланий. Поэтому УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Рождеством в стихах и прозе. Если ваши знакомые или близкие далеко, вы можете поздравить их с помощью оригинальной картинки или открытки с пожеланиями.
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В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
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В этот светлый праздник Рождества желаю, чтобы стол ломился от вкусной еды, чтоб за этим столом собирались дорогие люди, чтобы в доме был достаток, чтобы его наполняло счастье!
***
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел Вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
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Поздравляю с Рождеством! Пусть с этим праздником в дом придут любовь и радость, щедрость и удача, благополучие и счастье!
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Наступает Рождество,
С ним приходит волшебство.
В чудеса душой поверь,
Распахни навстречу дверь,
И пускай прекрасный вечер
Дарит радостные встречи!
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В Рождество хочу пожелать тебе праздника на душе, счастья и благополучия, здоровья и теплой атмосферы в доме. Чтобы мысли и сердце всегда были чистыми!
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В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа!
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Когда Рождественская ночь блеснет звездами, пусть исполнится ваше заветное и самое доброе желание!
***
Чего вам пожелать сегодня,
В чудесный праздник Рождества?
Чтоб каждый день, как новогодний,
Был предвкушеньем торжества,
Чтоб жизнь ошибки вам прощала,
Чтоб в сердце расцвела любовь,
Глаза, как звездочки, сияли,
И улыбаться вновь и вновь!
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С Рождеством! Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть семья ваша крепче и сильнее станет и теплотой наполнится каждый ваш день!
***
С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды
Пусть хранит вас от беды.
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Здоровья самым близким людям,
Побольше веры в волшебство!
Пусть бесконечно добрым будет
Чудесный праздник Рождество!
***
В рождественскую пору
Есть много что сказать:
И пожеланий гору
Я вам хочу желать:
Удачи и веселья,
Здоровья – не отнять!
В хорошем настроенье
Вам каждый день встречать!
***
Стучится в окна Рождество,
Чтобы душе и сердцу пелось,
Тебе желаю я всего,
Что самому тебе хотелось.
Хочу здоровья пожелать,
И быть в душе порой беспечным,
И никогда не унывать,
Пусть счастье будет бесконечным!