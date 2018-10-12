Ани Лорак встревожила поклонников: я сделаю признание (видео)

В комментариях под видео гадают, о чем же заявит Лорак.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, заинтриговала поклонников.

В Instagram артистки появилось загадочное видео. "Я сделаю признание… 18 октября…", написала Лорак.

Фанаты певицы предположили, что речь идет о новой песне. А некоторые считают, что о разводе с Муратом.

Ранее сообщалось, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже появилась информация, что певица разводится с супругом.