Сбежавшая в Россию скандальная украинская певица решила вернуться в Украину (видео)
08:38, 01 октября 2018Общество
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Повалий говорит, что ее все равно тянет домой.
Повалий летит в столицу / Скриншот
Народная артистка Украины, экс-"регионалка" и приближенная к сбежавшему в РФ Виктору Януковичу певица Таисия Повалий похвасталась, что она летит домой.
"Лечу домой. Собрала волосы в косу. Вместо макияжа - очки. Спрятала свои глаза", - говорит на опубликованном в Instagram видео.
"Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой!", - утверждает опальная певица.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, сбежавшая в Россию скандальная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий в конце мая решила вернуться в Киев.
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