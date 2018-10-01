Сбежавшая в Россию скандальная украинская певица решила вернуться в Украину (видео)

Повалий говорит, что ее все равно тянет домой.

Народная артистка Украины, экс-"регионалка" и приближенная к сбежавшему в РФ Виктору Януковичу певица Таисия Повалий похвасталась, что она летит домой.

"Лечу домой. Собрала волосы в косу. Вместо макияжа - очки. Спрятала свои глаза", - говорит на опубликованном в Instagram видео.

"Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой!", - утверждает опальная певица.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сбежавшая в Россию скандальная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий в конце мая решила вернуться в Киев.