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Сбежавшая в Россию скандальная украинская певица решила вернуться в Украину (видео)

08:38, 01 октября 2018
Общество
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Повалий летит в столицу / Скриншот

Народная артистка Украины, экс-"регионалка" и приближенная к сбежавшему в РФ Виктору Януковичу певица Таисия Повалий похвасталась, что она летит домой.

"Лечу домой. Собрала волосы в косу. Вместо макияжа - очки. Спрятала свои глаза", - говорит на опубликованном в Instagram видео.

"Сколько бы самолетов не было, а все равно тянет домой!", - утверждает опальная певица.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сбежавшая в Россию скандальная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий в конце мая решила вернуться в Киев.

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Теги: #Повалий в России