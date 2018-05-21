Гендиректор УНЛ Андрей Бочковский: "Наша компания ориентирована на поддержку социальных и культурных проектов"

«Украинская Национальная Лотерея» всегда ориентирована на участие в благотворительных, социальных и культурных проектах, которые важны для украинского общества. Об этом заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский во время церемонии награждения национальной музыкальной премии «Золотая Жар-птица», генеральным спонсором которой выступила «УНЛ».

Награждение премией «Золотая Жар-птица» в 12 номинациях состоялось 19 мая в Национальном дворце искусств «Украина». В номинации «Певец года» победил Олег Винник, певицей года стала TAYANNA. Лучшим поп-группой жюри назвало «DZIDZIO», рок-группой - «Антитела», а инди-группой года стала «КADNAY».

Как отметил Андрей Бочковский, возвращение проекта после длительной паузы было организовано на высоком профессиональном уровне.

«Мы считаем поддержку украинской музыки крайне необходимой. И готовы предоставить свою посильную помощь в популяризации украинского музыкального продукта. Это была наше первое сотрудничество с группой каналов М1 / М2, мы получили массу удовольствия от сотрудничества при подготовке проекта и сегодняшнего мероприятия. Очень хочется верить, что из года в год премия «Золотая Жар-птица» будет пользоваться большей популярностью и станет событием года для украинского шоу-бизнеса».

Как сообщалось, владелец «УНЛ», британский бизнесмен Майкл Джон Фогго на встрече с организаторами «Золотой Жар-птицы» заявил, что его компания намерена поддерживать социально значимые проекты. «Я рад, что у нашей компании благодаря сотрудничеству с премией «Золотая Жар-птица» есть возможность сделать свой вклад в развитие украинской культуры», - отметил Фогго.

Ранее владелец УНЛ в своем интервью «РБК-Украина» опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ является украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на приобретение доли компании.

«Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу по всем этим ложных публикаций. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компанию пытались захватить рейдерским путем. Но накануне покупки я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерском захвате - неправда. Информация о наличии у кого-то опциона на приобретение доли УНЛ - тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений относительно перехода компании в мою собственность», - подчеркнул он.