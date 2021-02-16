Как правильно варить куриные яйца - подробная инструкция.

Вареные яйца часто используются в салатах, закусках, супах или завтраках. Чтобы яйца сварились до нужно консистенции и сохранили привлекательный вид, нужно придерживаться правил варки.

Как подготовить яйца к варке

Чтобы скорлупа яиц не потрескалась при варке, они должны быть комнатной температуры. Для этого вытяните их из холодильника за час до варки и оставьте на столе. Если у вас нет столько времени, опустите их перед варкой в теплую воду.

Перед варкой яйца обязательно нужно промыть под проточной водой, чтобы на поверхности не осталось никаких повреждений.

Чтобы яйца легко чистились, аккуратно проколите их тонкой иголкой с тупой стороны, чтобы не потрескалась скорлупа. Прокалывать яйцо нужно на несколько миллиметров, чтобы повредить защитную пленку.

Как варить яйца в мультиварке, микроволновке и на плите

Теплые яйца кладут в посуду и заливают холодной водой так, чтобы она полностью их покрыла. Затем яйца нужно довести до кипения и отсчитывать время после закипания.

На плите время варки яиц разной консистенции после закипания следующее:

в мешочек (полужидкий белок и жидкий желток) - 3 минуты;

всмятку (твердый белок и жидкий желток) - 6-7 минут;

вкрутую - 12 минут.

Яйца следует варить под накрытой крышкой, на среднем огне.

В мультиварке яйца варят в режиме "Варка" или "Суп". После закипания воды выставьте на таймере время:

для яйца всмятку - 7 минут;

для яйца вкрутую - 14 минут.

Чтобы сварить яйцо вкрутую в микроволновке, нужно положить в кружку, наполнить кружку водой, добавить чайную ложку соли и поставить в микроволновку на 10 минут при мощности 60% или 500 Вт.

В пароварке яйца варятся всмятку 10 минут, вкрутую - 18 минут.

Что нужно сделать после варки яиц

Передерживать яйцо и варить дольше 20 минут не нужно, иначе оно станет резиновым и потеряет вкус. После варки яйца обязательно нужно положить в посуду с холодной водой на 5-10 минут - так они будут хорошо чиститься, а желток не посинеет. Если яйца плохо чистятся, значит они совсем свежие. Домашние яйца перед варкой следует продержать в холодильнике минимум 5 дней.

Чтобы проверить, сварилось ли яйцо, положите его на стол и покрутите. Сырые яйца вращаются медленно, а вареные - быстро из-за более низкой плотности.

Как варить яйцо пашот

Яйцо пашот - это блюдо французской кухни. Оно варится без скорлупы и имеет очень нежную консистенцию с кремообразным желтом.

Для его приготовления помимо воды вам понадобится столовый уксус.

В кастрюлю налить воды на 5 см, довести до кипения и добавить 1 ст.л. уксуса на 1 л воды. Лучше всего использовать рисовый или яблочный уксус. В небольшое блюдо аккуратно разбить яйцо, чтобы не повредить желток. Огонь убавить до среднего, чтобы воды не кипела, а лишь начинала закипать.

Ложкой размешать воду в кастрюле, чтобы образовался водоворот, и сразу опустить туда яйцо, при этом чашку с яйцом следует держать как можно ближе к воде. Варить яйцо пашот нужно 3-3.5 минуты, чтобы белок полностью сварился, а желток остался жидким. После приготовления выложить яйцо на салфетку, чтобы стекла лишняя вода.

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Автор: Екатерина Пулатова