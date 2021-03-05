Начинку для блинов можно выбрать на собственный вкус – сладкую или сытную.

Домашние блины – невероятные вкусности для будней и на праздник. К тому же их можно делать как десертными, так и сытными – все зависит от начинки.

Блины с ветчиной и сыром

Мука - 1 ст.

Молоко - 1,5 ст.

Яйца - 1 шт.

Сливочное масло - 40 г (половину в тесто, оставшуюся для жарки)

Сахар - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Для начинки

Ветчина - 150 г

Сыр твердый - 150 г

Базилик - по вкусу

Муку просеять в миску, добавляем соль, сахар и перемешать. Добавить яйцо.

Читайте такжеВкуснейшие блины на Масленицу: рецепты нежных праздничных лакомствНебольшими порциями влить молоко, постоянно перемешивая. Замесить тесто и оставить его минимум на 15 минут отдыха.

Приготовление начинки. Ветчину нарезать кубиком или тоненькими ломтиками, сыр натереть на терке.

В отдохнувшее тесто добавить растопленное сливочное масло. Перемешать.

Жарить блины с двух сторон до готовности на хорошо разогретой сковородке.

На готовый блин выложить ветчину и по желанию измельченный листик базилика. Сверху выложить натертый сыр.

Скрутить блины конвертиком. Перед подачей по желанию обжарить их до хрустящей корочки.

Блины с куриным фаршем и капустой

Мука - 9-10 ст. л.

Молоко - 600 мл

Сахар - 1,5 ст. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Сода - щепотка

Яйцо - 1 шт.

Растительное масло - 2 ст. л.

Для начинки

Куриное филе - 250-300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Капуста - 250 г

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль, специи - по вкусу

Приготовление начинки. Лук и капусту нарезать тонкой соломкой. Куриное филе измельчить приемлемым способом.

Разогреть сковороду, влив в нее пару ложек масла и слегка обжарить лук.

Добавить куриный фарш, посыпать специями и солью. Обжаривать 5-7 минут, разбивая комочки фарша. Затем добавить капусту и обжаривать 5 минут, постоянно помешивая.

Влить воду из чайника, чтобы она не полностью покрыла содержимое сковороды. Огонь сделать чуть меньше среднего и тушить фарш с капустой до мягкости. Когда вода выкипит, попробовать и добавить, чего не хватает. Остудить полученную начинку.

Приготовление блинов. Яйцо слегка взбить с солью и сахаром, влить стакан молока, размешать. Всыпать муку, вмешивая ручным венчиком до получения густого и гладкого теста.

Затем влить оставшееся молоко и растительное масло. Размешать, чтобы получилось жидкое тесто.

Поджарить блины на хорошо разогретой сковороде. Смазывать растительным маслом нужно лишь перед первым блином.

Испеченные блины начинить куриным фаршем с капустой, скрутив их трубочкой.

Блины с бананом и шоколадом

Для теста

Мука - 125 г

Яйца - 1 шт.

Молоко - 150 мл

Соль - щепотка

Вода - 150 мл

Масло сливочное (для жарки и смазывания блинов) - 25 г

Для начинки

Бананы - 2 шт.

Творог - 125 г

Йогурт шоколадный - 125 мл

Просеять муку и соль в миску, сделать в середине углубление. Добавить яйцо и половину молока. Взбить все до однородной массы, после чего постепенно добавить молоко.

Читайте такжеАппетитные блины с творогом: как приготовить невероятные налистники на МасленицуОставить на 25 минут.

Смазать сковороду маслом, нагреть сковороду и налить немного теста. Поджарить с одной стороны на среднем огне. Перевернуть и поджарить с другой стороны до золотистого цвета.

Перенести блин на тарелку и смазать его сливочным маслом. Повторить все с остальными блинами.

Приготовление начинки. Размять бананы вилкой. Перемешать с творогом и йогуртом.

Разделить начинку между блинами и скрутить трубочкой.

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Автор: УНИАН