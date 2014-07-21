В МИД РФ признали, что опасность для иностранных экспертов затрудняет расследование катастрофы Боинга

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, который есть в распоряжении УНИАН.

«20 июля в районе падения авиалайнера находились наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ и сотрудники соответствующих служб Украины. Полномасштабная работа по расследованию катастрофы затруднена из-за отсутствия договоренности сторон внутриукраинского конфликта (Россия называет конфликт «внутриукраинским» несмотря на то, что продолжает отправлять новейшее российское вооружение и боевиков в Луганскую и Донецкую области, а лидерами террористов являются граждане России, не имеющие никакого отношения к этим регионам - УНИАН) относительно гарантий безопасности для иностранных специалистов, которые по-прежнему находятся в Киеве и Харькове», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВоенные Нидерландов требуют отправить их в Украину - СМИОтмечается, что информация, имеющаяся в МИД России, о том, что 20 июля в расследовании на месте принимали участие представители Малайзии, не подтвердилась. Вместе с тем, поступают сведения, что ряд международных экспертов могут приехать на место катастрофы уже сегодня.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в обращении в ночь на 21 июля попросил террористов на Донбассе допустить международных экспертов к месту падения сбитого ими из российского ракетного комплекса «Боинга».

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», поставленного террористам из России.

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа, все они погибли.

Читайте такжеВ Харьков для расследования катастрофы Боинга прибыли эксперты Интерпола и Европола20 июля во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко отметил, что украинская сторона готова обеспечить все необходимое для деятельности международной комиссии в проведении всестороннего расследования катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний».

Однако, по его словам, террористы продолжают препятствовать проведению надлежащего расследования. Президент убежден, что действия террористов должны получить международную оценку и реакцию в ответ цивилизованного мира, а именно - так называемые «ЛНР» и «ДНР» должны быть признаны террористическими группировками.