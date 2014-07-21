Путин обратился к террористам: обеспечьте работу экспертов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля. Текст обращения опубликован сегодня в 01.40 мск (00:40 по Киеву).

«Необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность работы международных экспертов на месте трагедии. Сегодня там уже работают представители Донбасса (ранее РФ называла террористов ополченцами - УНИАН), Донецка, представители МЧС Украины, эксперты Малайзии. Но этого недостаточно», - сказал Путин.

«Необходимо, чтобы на месте катастрофы работала полноценная группа экспертов под эгидой ИКАО, соответствующая международная комиссия. Нужно сделать все для обеспечения ее полной, абсолютной безопасности, обеспечить необходимые для ее работы гуманитарные коридоры», - подчеркнул он.

Читайте такжеВеликобритания: РФ блокирует резолюцию СБ ООН по "Boeing-777"При этом Путин заверил, что со своей стороны Россия сделает все, что "от нас зависит, чтобы конфликт на востоке Украины перешел из сегодняшней военной фазы в фазу обсуждения за столом переговоров исключительно мирными и дипломатическими средствами".

По его словам, Россия неоднократно призывала все противоборствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров (при этом Россия постоянно поставляет оружие и боевиков на Донбасс - УНИАН).

«С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были восстановлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло», - сказал он.

Читайте такжеКэмерон - Путину: если Россия хочет свалить вину на других, то должен предоставить убедительные доказательстваПутин заявил, что «никто не должен и не имеет права использовать эту трагедию для достижения узкокорыстных политических целей».

«Такие события должны не разъединять, а объединять людей. Нужно, чтобы все люди, которые отвечают за ситуацию в регионе, повысили свою ответственность и перед собственным народом и перед народами тех стран, представители которых стали жертвами этой катастрофы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», поставленного террористам из России.

На борту самолета находились 298 человек, в том числе 15 членов экипажа, все они погибли.

20 июля во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко отметил, что украинская сторона готова обеспечить все необходимое для деятельности международной комиссии в проведении всестороннего расследования катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний».

Однако, по его словам, террористы продолжают препятствовать проведению надлежащего расследования. Президент убежден, что действия террористов должны получить международную оценку и реакцию в ответ цивилизованного мира, а именно - так называемые «ЛНР» и «ДНР» должны быть признаны террористическими группировками.