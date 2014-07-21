Более 20 взятых в плен под Лисичанском боевиков имеют российское гражданство

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

Согласно сообщению, вечером 20 июля террористическая группировка пыталась совершить попытку прорыва из города Лисичанск Луганской области.

По приказу главнокомандующего Вооруженными силами колонна бронетехники бандформирования была разбита: три бронемашины уничтожено, 23 боевика взяты в плен, в том числе и раненый главарь.

Читайте такжеБывший курсант из РФ признался, почему решил стать террористом в Славянске«Среди пленных есть представители чеченской национальности. Все боевики имеют российское гражданство», - говорится в сообщении.

Продолжается освобождение от боевиков города Рубежное Луганской области, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным министра обороны Валерия Гелетея, в целом в течение последних суток украинские военные захватили в плен 35 боевиков.