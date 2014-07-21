Силы АТО взяли в плен 35 боевиков - Гелетей

Об этом сообщил министр обороны Украины Валерий Гелетей на своей странице в Facebook.

По его данным, вчера вечером продолжались активные боевые столкновения в районах городов Лисичанск, Рубежное, Северодонецк и в пригородах Луганска, в ходе которых боевики понесли большие потери.

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"В частности, в панике террористы попытались прорваться из окруженного Лисичанска колонной техники, но попали в огневой мешок подразделений Вооруженных сил Украины. Как результат, сейчас три единицы техники террористов горят на месте боя. Остальные наемники разбежались и вернулись в заблокированный город. В течение последних суток украинские военные захватили в плен 35 российских наемников, среди которых большая часть кадыровцы", - написал Гелетей.