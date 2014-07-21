При попытке прорыва из Лисичанска взяты в плен 23 российских боевика
00:16, 21 июля 2014Политика
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В воскресенье вечером террористическая группировка пыталась осуществить попытку прорыва из города Лисичанск Луганской области.
REUTERS
По приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами колонна бронетехники бандформирования была разбита: три бронемашины уничтожено, 23 боевика взяты в плен, в том числе и раненый главарь.
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Среди пленных есть представители чеченской национальности. Все боевики имеют российское гражданство.
Продолжается освобождение от боевиков города Рубежное Луганской области.
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