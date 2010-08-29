Яценюк: почему Украина должна зависеть от российских газа и нефти?

Лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что в Украине, наконец-то должна состояться реализация новой угольной политики. На этом он акцентировал в Червонограде Львовской области, где принял участие в мероприятиях по случаю Дня шахтера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине почему-то сложилась традиция в День шахтера ездить на Восток страны.

«Забыли о том, что Западная Украина - также шахтерский край, пришедший в запустение. Стоит только посмотреть, как распределяются дотации на шахтерскую отрасль: к сожалению, все идет только в одну сторону страны, на Восток», - отметил политик.

По его словам, он ожидает от нынешней власти новой политики в этой отрасли, «представители которой - из шахтерского края и вроде бы должны знать не на словах, а на деле, какой должна быть угольная промышленность».

Он призвал власть показать: как увеличить закупочную цену на украинский уголь; как провести реконструкцию и модернизацию шахт. «Я хочу услышать относительно каждой отдельно взятой шахты, какая у нее перспектива на 10 лет вперед», - подчеркнул лидер «Фронта перемен».

В то же время, отметил политик, он не видит, чтобы нынешняя власть проводила такую политику: «Они сегодня монополизировали угольный рынок. Тихонько приватизируют наилучшие шахты, а наихудшие оставляют на плечах государства. Тихонько получают самые большие прибыли вроде бы от модернизации, покупают старое оборудование, закрывают прибыльные шахты. Таким образом, создают еще одну серьезную отрасль в коррупции».

«Ныне власть держащие, - убежден А.ЯЦЕНЮК, - пытаются убедить людей, что Украина – энергетически зависимое государство. Но почему страна, которая добывает 20 миллиардов кубометров газа, которая имеет невероятные запасы угля, должна сегодня зависеть от российского газа и нефти?»

А.ЯЦЕНЮК убежден, что у власти должен быть план развития территорий и трудоустройства людей после закрытия шахт. «Этот процесс в большой мере касается именно западного региона. Должна идти речь не только об угольной отрасли, но и о создании других рабочих мест. Не только зависимость от угля, но и новое качество промышленности, развитие малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы люди, которые увольняются из шахты, имели куда пойти, чтобы этого человека подготовить к другой жизни, и чтобы он получил работу», - подчеркнул политик.