Сборную юных олимпийцев в аэропорту встретили все ветви власти

Сегодня в Украину вернулась олимпийская делегация, которая защищала честь нашего государства на первых в истории Юношеских Олимпийских играх.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, в столичном аэропорту «Борисполь» юных спортсменов, которые привезли из Сингапура 35 медалей, – 10 золотых, 9 серебряных и 16 бронзовых – встречали родители, друзья, болельщики и журналисты.

От имени Главы государства юных олимпийцев поздравила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

«Вы ехали на эти соревнования с большими надеждами, а вернулись яркими звездами. Сияйте на небосклоне украинской славы долго и ясно! Будьте нашей надеждой, нашей гордостью!» - отметила А.ГЕРМАН.

По словам заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО, «героями легко стать, впрочем, тяжелее ими быть».

«Вы должны помогать нам не только законами стимулировать развитие физической культуры и спорта, а просто объяснить молодым украинцам, что благодаря этому можно стать успешным человеком, прославить Украину и себя», - отметил вице-спикер.

Приветствие от премьер-министра Николая АЗАРОВА с пожеланиями здоровья, вдохновения и последующих успехов зачитал министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН: «Все мы понимаем, что побед легких не бывает, ведь лишь благодаря острой и бескомпромиссной борьбе на пределах человеческих возможностей достигаются высокие результаты».

Вице-президент Национального олимпийского комитета, член Международного Олимпийского Комитета Валерий БОРЗОВ, поздравив юных спортсменов с успехом, отметил, что «поражение – это эмбрион будущей победы, а победа – это как сладкий торт: раздал друзьям, и ничего не осталось». Потому, чтобы такое не случилось, двукратный олимпийский чемпион пожелал им вдохновения в работе над собой.

В целом на старт І Юношеской Олимпиады вышли 3 522 спортсмена (1 846 юношей и 1 676 девушек) в возрасте от 14-18 лет, которые представляли 204 страны мира. На протяжении 12 дней они разыграли 201 комплект наград в 26 видах спорта.