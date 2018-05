Переговоры в ЕС по "безвизу" для Украины завершились успешно

Об этом во вторник в Брюсселе после завершения переговоров собственному корреспонденту УНИАН сообщили в миссии Украины при Европейском Союзе.

«Совет ЕС, Европейский парламент и Европейская комиссия достигли решения о предоставлении Украине безвизового режима. В четверг это решение будет подтверждено на Комитете постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) », - сообщили в миссии.

Читайте такжеМИД: Швейцария подтвердила готовность ввести "безвиз" для украинцев вслед за ЕС

Далее, в соответствии с процедурой, это решение должно быть проголосовано Комитетом Европарламента по вопросам гражданских свобод. После этого законодательная инициатива должна быть проголосована на пленарном заседании ЕП и утверждена на заседании Совета ЕС. Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представители Совета. Документ должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после этого.

Как добавил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, уже 2 марта послы ЕС одобрят визовую либерализацию для Украины, а второй тур утверждения состоится, вероятно, уже в мае.

Visa trialogue for #Ukraine has ended successfully. Eu ambassadors will approve on 2 march (second round of approval likely in may)