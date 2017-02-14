Европарламент окончательно утвердил механизм временного приостановления безвиза

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, после того, как в понедельник во время открытия пленарной сессии президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в случае, если в течение 24 часов не соберется определенное количество депутатов, которые захотят обсуждать этот документ, механизм временного приостановления безвиза будет утвержден окончательно.

Депутаты не выступили за дополнительное обсуждение, поэтому текст документа был согласован по процедуре умолчания. «В соответствии с 231 правилом параграфа 4 не было запроса относительно голосования этого корегендума (отредактированный и переведенный на все официальные языки ЕС законопроект), который мы объявили вчера в пять вечера», – объявила председательствующий.

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Как известно, механизм временного приостановления безвиза был принят в декабре прошлого года, после чего документ претерпел юридическую и стилистическую правку, которая на содержание не повлияла. Поэтому, согласно процедуре, депутаты могли оспорить только в случае обнаружения ошибки в документе, но не могли обжаловать его содержание.

Теперь ожидается, что решение будет утверждено Советом ЕС 27 февраля, после чего могут быть начаты межинституционные переговоры (Европарламент, Совет ЕС и президентство в ЕС) относительно предоставления безвизового режима Украине.