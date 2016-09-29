Убийство Шеремета: Нацполиция обратилась к Германии за помощью в расследовании

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Нацполицию.

"Мы подготовили письмо к ФБР с просьбой ускорить проведение экспертиз и предоставление результатов", - сказали в Нацполиции.

Кроме того, в полиции сообщили, что обратились к Германии с просьбой оказать помощь в расследовании убийства Шеремета.

Читайте такжеСуд предоставил следствию доступ к документам "Украинской правды" по делу об убийстве Шеремета

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб утром 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по ч.2 п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Он также заявил, что Нацполиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, касающуюся убийства журналиста.