Встреча глав МИД "нормандской четверки" состоится 13 февраля в Мюнхене – источник

Об этом УНИАН сообщил источник в МИД Украины.

"Встреча (глав МИД "нормандской четверки" - УНИАН) состоится 13 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности", - заявил собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, 1 февраля президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора договорились, что следующая встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел состоится в Париже.

29 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" потребует соблюдения режима тишины на Донбассе.