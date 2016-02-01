Ближайшая встреча в "нормандском формате" на уровне глав МИД состоится в Париже на следующей неделе

Об этом договорились президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня во время переговоров в Берлине, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.

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«Стороны договорились, что следующая встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел состоится в Париже на следующей неделе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" потребует соблюдения режима тишины на Донбассе.