Ближайшая встреча в "нормандском формате" на уровне глав МИД состоится в Париже на следующей неделе
20:03, 01 февраля 2016Мир
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Ближайшая встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел состоится в Париже на следующей неделе.
REUTERS
Об этом договорились президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сегодня во время переговоров в Берлине, сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко.
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«Стороны договорились, что следующая встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел состоится в Париже на следующей неделе», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 29 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" потребует соблюдения режима тишины на Донбассе.
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