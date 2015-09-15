Стало известно, почему нардепы не голосовали сегодня за отставку главы Минздрава

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам лидер фракции партии Блока Петра Порошенко Юрий Луценко.

Он отметил: «Квиташвили нет на территории Украины. Он в заграничной командировке».

На уточняющий вопрос журналистов, когда парламент вернется к вопросу увольнения Валерия Вощевского с должности вице-премьер-министра Украины и Квиташвили с должности министра здравоохранения Луценко не ответил.

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В то же время отметил, что сегодняшняя ситуация с неголосованием фракции Радикальной партии по отставке Вощевского свидетельствует, что эта фракция так хочет, чтобы ее представитель ушел из правительства «как мокрое горит».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, ВР не смогла отправить в отставку Вощевского: с третьей попытки за его увольнение проголосовали всего 210 из 322, зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Вощевский подал заявление об отставке после того, как лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о выходе из коалиции.