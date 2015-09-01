Радикал Вощевский покидает должность вице-премьер-министра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко после заявления о выходе фракции из коалиции.

На вопрос, подает ли в отставку представитель этой партии Вощевский, Ляшко ответил: “Безусловно. Мы приняли по этому поводу решение”.

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Сам Вощевский отметил, что решение Радикальной партии о выходе из коалиции сегодня было принято единогласно. “Все без исключения поддержали это решение. И как результат, Радикальная партия не может иметь своего представителя в правительстве. Это означает для меня лично - сегодняшнее заявление и сложение своих полномочий вице-премьер-министра”, - сказал он.