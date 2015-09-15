За отставку радикала Вощевского снова проголосуют на вечернем заседании Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман заявил, что проект постановления об отставке вице-премьер-министра Украины Валерия Вощевского будет рассмотрен сегодня на вечернем заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после того, как депутаты в третий раз не поддержали соответствующий проект постановления.

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С третьей попытки «за» увольнение Вощевского проголосовали всего 210 из 322, зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Как сообщал УНИАН, перед голосованием о его отставке вице-премьер заявил, что энергетика Украины находится сегодня в «предынфарктном состоянии», и правительство не контролирует ситуацию.

Вощевский подал заявление об отставке после того, как лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о выходе из коалиции.